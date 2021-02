Agenzia Cremona-Mantova, dalla Regione 6 milioni e mezzo per 36 autobus ecologici

MILANO (22 febbraio 2021) - Uno stanziamento di oltre 55.989.352 per cofinanziare l'acquisto di 286 nuovi autobus a basso impatto ambientale da destinare al trasporto pubblico locale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, di concerto con l'assessore ad Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo.



ASSESSORE TERZI - “Si tratta – commenta l’assessore a infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi - di fondi ministeriali per il rinnovo del parco autobus ottenuti in seguito a un accordo dello scorso dicembre tra Ministero dell’Ambiente e Regione Lombardia finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria, tema questo cruciale per il nostro territorio e su cui ho lavorato anche in passato. I nuovi bus contribuiranno non solo a diminuire le emissioni ma a migliorare la qualità del servizio aumentando i parametri di efficienza della flotta”.



ASSESSORE CATTANEO - “Il nostro obiettivo per il trasporto pubblico locale – spiega l’assessore all’ambiente e clima Raffaele Cattaneo – è chiaro: promuovere l’ammodernamento e il miglioramento del parco automezzi su gomma, sia in termini di emissioni prodotte sia di impatto ambientale, con benefici sull’abbattimento dell’inquinamento e sul miglioramento della qualità dell’aria. In un percorso complessivo che guarda alla sostenibilità”.



RIPARTIZIONE RISORSE – I destinatari dei fondi sono le Agenzie del Tpl. Le risorse vengono ripartite sulla base delle percorrenze (bus km). Il termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta consegna degli autobus finanziati è il 28 febbraio 2023. La Regione ha demandato alle Agenzie del Tpl l’individuazione della tipologia e del numero degli autobus da finanziare, ai fini della definizione del progetto regionale.



Agenzia Tpl di Bergamo: 7.310.342 euro (41 autobus)

Agenzia Tpl di Brescia: 9.455.673 euro (42 autobus)

Agenzia Tpl di Como-Lecco-Varese: 9.892.811 euro (69 autobus)

Agenzia di Cremona-Mantova: 6.477.562 euro (36 autobus)

Agenzia di Sondrio: 1.721.600 euro (10 autobus)

Agenzia di Milano-Monza-Lodi-Pavia: 21.131.363 euro (88 autobus)



ATTREZZATURE E DOTAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI AUTOBUS - Gli autobus devono disporre inoltre di idonee attrezzature e dotazioni per:

• accessibilità di persone a ridotta mobilità e fruibilità del servizio di trasporto;

• localizzazione/rilevamento della posizione durante la corsa;

• videosorveglianza e conteggio dei passeggeri saliti/discesi/presenti;

• informazione ai passeggeri: teleindicatori esterni per l’indicazione del codice di linea e direzione della corsa, sistemi audio e video interni per gli avvisi di prossima fermata, supporti per l’affissione di avvisi, targa riportante capienza massima del mezzo;

• separazione del posto di guida, onde consentire la protezione del conducente e il distanziamento dai passeggeri in fase di salita/discesa dalla porta anteriore del mezzo.

