Monticelli, cede droga al mercato: arrestato

MONTICELLI (22 febbraio 2021) - Domenica mattina i militari di Monticelli d’Ongina che stavano svolgendo un servizio nei pressi del mercato settimanale hanno arrestato un giovane di 23 anni, con precedenti penali, nato in Egitto, domiciliato a Monticelli d’Ongina, per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso a cedere 1 grammo e mezzo di hashish ad una 41enne, addetta a un banco di vendita del mercato settimanale. E’ stato colto in flagranza, fermato e arrestato. Dopo le formalità di rito è stato condotto presso il proprio domicilio in attesta del rito direttissimo previsto per la giornata odierna. Si tratta del secondo arresto per droga sul mercato nell’arco di pochi giorni.

