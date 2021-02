Furto al distributore sventato dai carabinieri

ROBECCO D'OGLIO (22 febbraio 2021) - Nella notte tra il 21 e 22 febbraio una banda di criminali ha messo in atto un furto presso un distributore di carburanti “Keropetrol” di San Daniele Po. I Carabinieri intervenuti su segnalazione istituto di vigilanza incaricato, costatavano che i malfattori, dopo aver sfondato la porta di ingresso dei locali con un mezzo agricolo, si introducevano all'interno, forzando registratore di cassa da cui asportavano la somma contante di 400 euro. Nell’immediatezza inoltre visionavano le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, appurando che i malviventi, dopo aver consumato il reato, fuggivano su una Peugeot 307 rubata. Grazie a questa repentina informazione, tutte le pattuglie in servizio si mettevano alla ricerca dell’autovettura in fuga.

Poco dopo i militari della stazione di Castelverde e di Cremona, intervenivano in Robecco d’Oglio presso la stazione di servizio “IP”, ove alcuni soggetti con il volto travisato da passamontagna, mediante l’utilizzo di un mezzo agricolo tentavano di scardinare la colonna per il pagamento del servizio rifornimento “self-service”. Colti sul fatto dai carabinieri i criminali si dileguavano attraverso i campi circostanti, senza riuscire ad asportare nulla e lasciando sul posto oltre al citato mezzo agricolo, risultato provento di furto, l ’autovettura Peugeot 307, oggetto di ricerche per il furto a San Daniele Po.

Sono in corso indagini del caso per identificare gli autori del furto e del tentato furto fuggiti a piedi, anche attraverso i rilievi tecnici sull'auto e sul mezzo agricolo rinvenuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO