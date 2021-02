ISOLA DOVARESE (22 febbraio 2021) - Vasto cordoglio per la morte di padre Paolo Fassera che è scomparso nell'abbazia di Praglia all'età di 80 anni. Originario del paese in riva all'Oglio dove risiedono ancora alcuni familiari (tra cui il sindaco Gianpaolo Gansi, suo cugino di secondo grado) ha ricoperto cariche di rilievo come procuratore generale della congregazione sublacense tra il 2001 e il 2004. I confratelli lo ricordano come una persona precisa e scrupolosa sia nella vita comune che nelle attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO