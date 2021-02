Vaccini: pronte altre 2.500 dosi di AstraZeneca

CREMONA (22 febbraio 2021) - Mentre AstraZeneca ha deciso un ulteriore taglio tra il 10 e il 15% delle sue forniture all’Italia, nelle scorse ore il gruppo farmaceutico anglo-svedese ha consegnato 2.500 dosi di vaccino anti-Covid all’Asst di Cremona. E l’azienda socio sanitaria che si occupa di somministrare il farmaco nel capoluogo e a Casalmaggiore fa sapere anche che Pfizer ha assicurato le consegne programmate per le prossime due settimane. Dopo le prime 18 mila dosi arrivate in Lombardia per la fase di rodaggio della campagna iniziata giovedì, mercoledì ne arriveranno altre 54 mila, come annunciato nella sua visita a Cremona dal consulente speciale per l’emergenza Covid, Guido Bertolaso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO