CREMONA (21 febbraio) - In provincia di Cremona nelle ultime 24 ore sono 79 i casi di contagio registrati. Il Covid-19 ha fatto anche una nuova vittima cremonese: il numero dei decessi sul territorio a un anno esatto dall'esplosione della pandemia sale così a quota 1.317. In regione, su 27.391 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi sono 2.514: la percentuale sale, così, al 9,1%. I morti, invece, sono 50 (in totale 28.058 dall'inizio dell'emergenza). I ricoverati si attestano a 4.127, di cui 386 in terapia intensiva (+4).

