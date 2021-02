Specialisti cremonesi in soccorso agli ospedali umbri

CREMONA (21 febbraio 2021) - Cremona risponde "presente" alla chiamata dell'Umbria: ci sono anche professionisti cremonesi tra i 19 medici e infermieri che la Lombardia ha deciso di inviare negli ospedali di Perugia e Spoleto, presidi messi a dura prova dall'emergenza sanitaria innescata sul territorio dalla diffusione della variante inglese del Coronavirus. Il contingente sarà accompagnato da Guido Bertolaso, in qualità di consulente per l'emergenza Covid. "Solo con spirito di unità e solidarietà il Paese intero riuscirà a superare questo difficile momento", hanno commentato il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Letizia Moratti. Gli 11 infermieri, 7 anestesisti/rianimatori e lo pneumologo saranno operativi da domani e resteranno a disposizione per due o tre settimane. In particolare a Perugia andranno 5 medici anestesisti/rianimatori e 9 infermieri. A Spoleto 2 rianimatori, un medico pneumologo e due infermieri. Il personale in partenza da Cremona, Milano, Lodi, Bergamo e dal Policlinico San Matteo di Pavia ha maturato grande esperienza nella gestione della pandemia.

