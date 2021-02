CREMONA (21 febbraio 2021) - A sei mesi dagli 84 anni che compirà il 28 agosto, Giovanni Arvedi si racconta, gioca a carte scoperte, e affida a La Provincia un importante annuncio. Solo un anno e mezzo fa, il 14 ottobre 2019, aveva ‘aperto’ il Consiglio di Amministrazione del gruppo industriale che porta il suo nome e nominato amministratore delegato suo nipote Mario Caldonazzo. Sedici mesi e una pandemia dopo, compie il secondo passo e completa il passaggio generazionale ufficializzando un passo indietro preparato da tempo. “Perché sono fatto così – spiega il Cavaliere, quasi con imbarazzo -: non amo gli imprevisti, preferisco guardare sempre avanti e programmare. L’Acciaieria Arvedi, dopo anni di investimenti, ottimizzazione tecnologica, ristrutturazione industriale, formazione professionale e solidità finanziaria ora ha raggiunto la piena autonomia gestionale, come tutte le altre imprese del Gruppo create da campo verde. Mio nipote Mario è in Acciaieria da quasi trent’anni, così come gli altri miei nipoti e manager: sono tutti professionalmente preparati e hanno dimostrato un grande impegno e una grande capacità di lavoro, contribuendo allo sviluppo dell’Acciaieria. Le persone indipendenti al Gruppo fanno parte del CdA della società Finarvedi e sono persone di affermata alta qualità professionale”.

Sta dicendo che lascia la presidenza dell’Acciaieria che ha fondato 48 anni fa, nell’ormai lontano 1973?

“Sì. Il Consiglio di amministrazione è già stato informato. Il dado è tratto”.

Lei cosa farà, adesso? È difficile immaginarla inattivo...

“Non resterò inattivo, rimango presidente di Finarvedi e continuerò a seguire da vicino il consolidamento della struttura gestionale dell’Acciaieria”.

