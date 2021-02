Covid e varianti: il maxi studio Iss parla cremonese

CREMONA (21 febbraio 2021) - Se prima il tracciamento era la priorità massima, ora la sfida più grande è il sequenziamento del virus: si va alla ricerca delle varianti già note (quella inglese, quella sudafricana e quella brasiliana), ma anche di quelle nuove. Obiettivo duplice: fotografare la situazione attuale e anticipare l’insorgenza di altre mutazioni per combattere ad armi pari. In questa nuova battaglia, appena iniziata, Asst Cremona è in prima linea: l’azienda ospedaliera parteciperà a un programma lanciato su scala nazionale dall’Istituto Superiore di Sanità, con la collaborazione del Ministero della Salute, per identificare, tra i tamponi con risultato positivo al Covid, possibili casi di infezione riconducibili a varianti. A livello locale, a coordinare lo studio sarà la dottoressa Sophie Testa, Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Radiologia dal quale dipende il laboratorio analisi. È qui, dove da marzo 2020 ad oggi si sono processati 150 mila tamponi compiendo un lavoro immane, dimostrando un’efficienza che ora sarà fondamentale per giocare la nuova partita.

