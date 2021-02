Infermieri eroi: silenzio per ricordare chi non c'è più

CREMONA (20 febbraio 2021) - «Questa mattina ad ogni cambio turno abbiamo osservato un minuto di silenzio. È successo in ogni reparto ed è stato molto toccante. Soprattutto in alcuni come Terapia intensiva, dove il ricordo di quello che abbiamo passato è ancora troppo vivo». Giampietro Morstabilini, dirigente delle Professioni Sanitarie dell’ospedale Maggiore di Cremona, fotografa la situazione attuale in cui vive il personale ad un anno esatto dall’inizio della pandemia e nel giorno in cui si sono voluti ricordare gli infermieri caduti al fronte, quello del Covid 19. Al suo fianco il cappellano, don Marco Genzini.

«Purtroppo non siamo ancora fuori da questo tunnel anche se la situazione non è più emergenziale come nei primi mesi dello scorso anno. Leggiamo però, una profonda stanchezza negli occhi di tutto il nostro personale sanitario, che vive in una condizione di stress e allerta costante da 365 giorni ormai, pur non facendo mai mancare il proprio apporto».

