Divorzi, in dieci anni un'impennata

SONCINO (21 febbraio 2021) - Dopo sette anni in negativo, l’anno scorso nel borgo la popolazione è tornata a crescere. La curva che non ha mai fermato la sua impennata negli ultimi 10 anni, invece, è quella dei divorzi. Secondo l’ultimo dato certificato (inizio 2018) i coniugi che si sono separati a titolo definitivo e vivono tuttora all’ombra della rocca sono 153. Il numero sarebbe a oggi molto simile. Nel 2007 erano appena 61. L’aumento è da capogiro, pari a circa il 150%. La statistica non compiace l’arciprete don Giuseppe Nevi che non è però stupito: «Stiamo vivendo a livello locale il riflesso di una situazione nazionale. Non meno preoccupante è il calo del numero dei matrimoni. Perché? Complesso da spiegare in poche parole ma sintetizzando si potrebbe dire che oggi spaventa il concetto del ‘per sempre’ e la società, sempre più improntata all’individualismo, non spinge alla ricerca del dialogo e alla valorizzazione delle diversità. Come parrocchia lavoriamo per aiutare le vere vittime di queste situazioni, i figli».

