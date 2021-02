Coppo in strada dal tetto della Beata Vergine

CREMONA (20 febbraio 2021) - Vigili del fuoco in azione in via Plasio per la caduta di un coppo dall'edificio dell'istituto Beata Vergine. I pompieri hanno effettuato le necessarie verifiche strutturali e hanno provveduto alla messa in sicurezza del tetto. Nessun ferito, ma transito bloccato per lo svolgimento dell'intervento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO