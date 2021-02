In volo verso l'Italia i cremonesi bloccati in Brasile

CREMONA (20 febbraio 2021) - Sono atterrati questa mattina al Charles De Gaulle di Parigi i cremonesi di rientro dal Brasile dopo un mese di attesa per i blocchi imposti in chiave anti Covid-19 dal Ministero della Salute. Il volo per Malpensa decolla alle 15.30. L'arrivo è previsto per le 17.

