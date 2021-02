Molla tutto per vivere con l'anima gemella in Perù

CORTE DE' CORTESI (20 febbraio 2021) - Lascia tutto, affetti, famiglia, casa, lavoro sicuro, amici e attività di volontariato nell’Avis locale, per raggiungere l’anima gemella a 10 mila e 683 chilometri di distanza, letteralmente all’altro capo del mondo: dall’Italia al Perù, da Corte de’ Cortesi a Moquegua per coronare il sogno d’amore con Sandra, avvocato originario di Lima. Galeotto per il 30enne Filippo Bonvini il viaggio in aereo da Bergamo verso Madrid: «Eravamo vicini di posto, abbiamo iniziato a parlare in italiano e mi è rimasto qualcosa di lei. Ci siamo scambiati i numeri, il giorno dopo abbiamo visitato Madrid insieme. Poi sono stato in Perù per rivederla e perché il mio sogno era visitare Machu Picchu, uno dei posti più belli mai visti, così è scattato il colpo di fulmine e ho lasciato tutto per amore e voglia di avventura. Ora a Moquegua ho realizzato un altro sogno aprendo una pizzeria, Mona Pizza, in onore a Monna Lisa».





