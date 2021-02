Al conservatorio sono tornate le lauree in presenza

CREMONA (20 febbraio 2021) - Il teatro Ponchielli ha aperto le sue porte alla sessione di laurea in presenza per i diplomandi in violino e violoncello del conservatorio Claudio Monteverdi, diretto da Anne Colette Ricciardi. «I ragazzi erano gasatissimi e noi con loro — afferma la direttrice —. Noi tutti, compreso lo staff del Ponchielli, abbiamo provato la bella sensazione di vedere che è ancora possibile fare musica dal vivo, quasi ce ne fossimo dimenticati. La grandezza della sala ha permesso di invitare qualche parente e amico dei ragazzi. Tutti stiamo stati colpiti, emozionati non solo dalle esibizioni dei ragazzi, ma dal fragore dell’applauso che per chi si esibisce su un palco è un’iniezione di energia che è difficile spiegare a parole».





