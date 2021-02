Partitelle galeotte: ragazzini sfidano i divieti per giocare a pallone

CASTELLEONE (20 febbraio 2021) - Un gruppo di ragazzini si è arrampicato sui dossi del centro sportivo Giulio Riboli, è sceso all’interno del campo di calcio e l’ha utilizzato per quella che è la sua funzione naturale: giocare a pallone. Gli intrusi sono stati messi in fuga da chi si occupa della gestione degli impianti comunali: si tratta del terzo episodio in due settimane. La violazione reiterata fa inevitabilmente scattare i controlli: alla polizia locale è stato chiesto di intensificare i monitoraggi e prevenire ulteriori intrusioni.

