Circolazione sospesa in centro abitato

PADERNO PONCHIELLI (19 febbraio 2021) - La Provincia di Cremona, in relazione all’ordinanza del Comune di Paderno Ponchielli con la quale si ordina la messa in sicurezza del fabbricato sito in via Ponchielli, 10 (al km 4+350 circa della SP57 “Annicco – Casalbuttano”) e considerato che è necessario sospendere la circolazione stradale lungo la SP57 “Annicco – Casalbuttano” in corrispondenza del km 4+300 nel tratto interno al centro abitato di Paderno Ponchielli per consentire l’esecuzione dei lavori di demolizione del fabbricato, ha disposto la sospensione della circolazione stradale per tutti i mezzi lungo la SP57 “Annicco – Casalbuttano” in corrispondenza del km 4+350 nel territorio comunale di Paderno Ponchielli, dalle ore 8 del 22 febbraio alle ore 18 del 10 marzo. Il percorso alternativo individuato è lungo le strade comunali via Geremia Bonomelli, via Gerolamo Vida, via Serafino Antegnati e via Buonarroti.

