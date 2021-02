Addio a Maurizio Rossini, stroncato mentre è al lavoro

CREMONA (19 febbraio 2021) - Grande cordoglio in città per l'improvvisa scomparsa di Maurizio Rossini, colonna della Casa della Banana, storico negozio di frutta e verdura in corso Garibaldi. Rossini è stato colpito da un malore fatale mentre era, ieri pomeriggio attorno alle 17, in negozio. Il doloroso annuncio della moglie Monica Ruggeri su Facebook: "Ciao Mauri, un destino crudele ti ha portato via all'improvviso... Ti ho salutato come sempre alle 15 mentre ti accingevi ad andare in negozio... Poi una telefonata e dopo poco non c'eri più. Siamo attoniti, increduli, sconvolti... noi che ti abbiamo conosciuto ed amato per la persona buona e pura che eri". Rossini lascia, oltre alla moglie, la figlia Margherita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO