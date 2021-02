Si rovescia col camioncino nella rotatoria, illeso

CASALBUTTANO (19 febbraio 2021) - Imbocca una rotatoria e perde il controllo del suo camioncino che in quel momento stava trasportando attrezzi da lavoro: fortunatamente il conducente resta illeso, ma il veicolo resta rovesciato a lato della carreggiata. Tempestivo intervento della polizia locale dell'Unione Casalbuttano e Corte de' Cortesi che sta gestendo la viabilità: automobilisti e camionisti di passaggio possono continuare a transitare lungo via Bergamo con l'indicazione di rallentare una volta arrivati in prossimità dello svincolo con via Ponchielli. La strada, dunque, resta aperta e a breve si attende l'arrivo del soccorso stradale per rimuovere il camioncino incidentato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO