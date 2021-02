Bidella e sarta: i 100 anni di nonna Sandra

SAN DANIELE PO (19 febbraio 2021) - Un secolo di vita per Alessandrina Bassanini, per tutti Sandra. Festeggiamenti con pochi intimi, a turno, quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria, ma tutti hanno voluto esserle vicino nel raggiungimento di questo importante traguardo con una chiamata, un mazzo di fiori o un biglietto. Le visite dei nipoti Anna, Angelo, Fiorenzo, Aristide con le mogli e i pro nipoti si sono distribuite nel corso della giornata per non creare assembramenti. Anche il medico Maurizio Boni, il parroco don Roberto Musa, l’amministrazione comunale e l’associazione di volontariato guidata da Angelo Rescaglio hanno voluto rendere omaggio alla super centenaria. «Il segreto per arrivare alla mia età? Non fermarsi mai, stare sempre attivi sia con il corpo che con la mente». Ex bidella delle scuole e sarta esperta, è una persona davvero conosciuta nel centro rivierasco dove vive.

