Deve scontare 12 anni, arrestato il dottor Buzzetti

CASTELLEONE (18 febbraio 2021) - Nella mattinata di ieri i carabinieri della Stazione di Castelleone, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso della Procura Generale della Corte d’Appello di Milano hanno tratto in arresto Mirko Buzzetti, classe 1961, nato a Milano, pregiudicato. L’uomo si trovava sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova presso una comunità di Castelleone. Sottoposto a diversi procedimenti penali, Buzzetti negli anni ha subito numerose condanne sino all’ordinanza che prevede un cumolo di pene pari a 12 anni e 2 mesi di reclusione.

L’arrestato ha svolto a San Donato Milanese la mansione di medico di base. A livello nazionale è altresì noto come medico sportivo che ha lavorato con società di livello come l’Imperia Calcio, di cui è stato anche presidente per un breve e travagliato periodo, a cui poi conseguì il fallimento della società. Più volte Buzzetti è stato sospeso dall’esercizio della professione medica in virtù dei reiterati abusi ed è al vaglio dell’Ordine dei medici la radiazione.

Nel tempo si è reso responsabile di reati di varia natura, molti dei quali commessi proprio nell’esercizio della professione medica. Tra l’altro durante i periodi di libertà ha continuato a commettere reati non rispettando le prescrizioni imposte. In particolare, ad esempio, durante il periodo nel quale era interdetto dalla professione medica, aveva continuato ad esercitare la professione come specialista in medicina dello sport, rilasciando certificati di idoneità all’attività agonistica a numerosi atleti. In alcune occasioni si era appropriato delle ricette mediche di altro dottore, apponendo la firma in sua vece, ed in altre attestava falsamente in certificati fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Buzzetti ha poi subito diverse condanne per i reati quali simulazione di reato, falsificazione polizza assicurativa, violazione obblighi di assistenza familiare, abusivo esercizio di una professione, falsità materiale in certificati, violazione dei sigilli, falsità materiale e ideologica in atti pubblici, truffa, sostituzione di persona, violazione obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale, falsa testimonianza, corruzione, maltrattamenti, lesioni personali, calunnia, contraffazione pubblici sigilli, evasione e appropriazione indebita.

