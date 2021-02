Borseggiatrice in azione al mercato, arrestata dai carabinieri

CREMONA (18 febbraio 2021) - I carabinieri della Sezione Operative e Radiomobile della Compagnia di Cremona, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione antiborseggio in occasione del mercato settimanale, hanno individuato e bloccato una donna nata a Vicenza, classe 1967, residente in provincia di Piacenza, disoccupata, pregiudicata. La ladra si impossessava di un portafogli di una ignara acquirente intenta a visionare la merce esposta in un banco del mercato. I militari, dopo aver restituito alla vittima il portafoglio contenente documenti personali e la somma in contanti di 520 euro, procedevano all’arresto della borseggiatrice colta in flagranza di furto con destrezza.

