Guida con patente falsa, maxi multa da 5 mila euro

ROBECCO D'OGLIO (18 febbraio 2021) - Fermato a Robecco durante un controllo dagli agenti della polizia locale dell’Unione Robecco-Pontevico mentre è al volante con un documento di guida sospetto: chiusa l’indagine in quanto dai successivi controlli la patente serba è risultata falsa quindi per il conducente, persona di origine straniera ma con cittadinanza italiana residente a Robecco, dopo l’immediato ritiro della patente stessa è così scattata la violazione del codice della strada per 5 mila euro di sanzione, il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e la denuncia penale per utilizzo di documento falso alla guida. La patente è così stata sequestrata e la notizia di reato è stata inviata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cremona.

