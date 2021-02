"Quaresima, ok a un pezzo di dolce in più. Ma rispettate le norme per il bene della comunità"

CREMONA (17 febbraio 2021) - "In questa Quaresima non preoccupatevi se vi scappa un pezzo di dolce in più, come fioretto preoccupatevi di rispettare tutte le norme per il bene della comunità e di tutti noi": lo ha detto il vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni, durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri. Come dire: qualche piccola trasgressione è concessa a tavola, ma non nella sfera sociale. Perché l'emergenza sanitaria non è finita e si potrà uscirne solo con il contributo di tutti.

