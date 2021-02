CREMONA (17 febbraio 2021) - Da domani, giovedì 18 febbraio, prende avvio in ATS Val Padana – come in tutta Regione Lombardia – la somministrazione del vaccino anti Covid-19 per le persone con età pari o superiore a 80 anni.

Sono circa 20.400 le persone over 80 di ATS Val Padana che hanno manifestato la propria adesione alla vaccinazione attraverso il portale, o con il supporto della rete delle farmacie o con l’aiuto del proprio medico di medicina generale.

Il primo slot settimanale di somministrazione della vaccinazione anti Covid-19 destinata alla popolazione over 80, per il territorio di ATS Val Padana è pari a 3.316, così ripartito: 906 ASST Mantova, 1.680 ASST Crema e 730 ASST Cremona.

Per l’ASST di Crema l’attività si svolgerà presso l’Ospedale di Crema, 7 giorni su 7, dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

Per l’ASST di Cremona l’attività si svolgerà presso l’Ospedale di Cremona dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 e presso l’Ospedale Oglio Po nei giorni 18,19, 21 e 22 febbraio, dalle 15 alle 18, il 20 febbraio dalle 10 alle 13.

Si accede solo su appuntamento che viene comunicato agli utenti per via telefonica (sms sul cellulare o chiamata sul telefono fisso).

Per ricevere l’appuntamento è necessario procedere prima a manifestare la propria adesione alla vaccinazione anti covid-19 collegandosi alla piattaforma dedicata https://vaccinazionicovid.servizirl.it/. Per maggiori informazioni è attivo il numero verde 800.89.45.45. La richiesta di prenotazione della vaccinazione anti Covid può essere eseguita dal cittadino stesso, ma possono compilare il format anche i familiari e i caregiver della persona da vaccinare, purché muniti dei dati obbligatori. Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano la tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare e il numero di cellulare o un telefono fisso. In alternativa, possono fornire supporto per l’inserimento dei dati il Medico di Medicina Generale, che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui rivolgersi, e la rete delle farmacie.

È importante ricordare che è possibile continuare a registrarsi e che tutti coloro che avranno manifestato il consenso riceveranno l’appuntamento; si sottolinea che gli appuntamenti per la somministrazione saranno fissati e comunicati in base alle dosi di vaccino che la struttura commissariale nazionale metterà a disposizione per le persone che rientrano in questa categoria delle persone ultra ottantenni.

