Mina vagante in A21: viaggiava a 225 all'ora

CREMONA (17 febbraio 2021) - Al volante della sua Passat viaggiava in autostrada a 225 chilometri all'ora: una mina vagante lungo l'A21. La folle velocità è stata registrata dall'autovelox della Polizia stradale, impegnata in un controllo mirato. Una pattuglia è immediatamente intervenuta ed ha intercettato lo spericolato guidatore in territorio piacentino. Un'azione esemplare per tempismo ed efficacia quella condotta dagli agenti guidati dal comandante Federica Deledda, che hanno provveduto al ritiro della patente per sei mesi e hanno staccato una sanzione da 645 euro.

