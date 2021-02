Detenuto pericoloso trasferito a Torino in attesa dell'espulsione

CREMONA (17 febbraio 2021) - Nel pomeriggio di ieri l’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona ha dato esecuzione ad un provvedimento di trattenimento presso il Centro Permanenza Rimpatri di Torino-Brunelleschi, in attesa del definitivo allontanamento dal territorio dello Stato, di uno straniero pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, già residente a Cremona.

L.L.E.J., classe 1994, originario della Costa d’Avorio, dopo la scarcerazione dalla casa circondariale - dove si trovava recluso dall’agosto del 2016 per i reati di rapina, lesioni personali, resistenza e danneggiamento seguito da incendio - in considerazione dei suoi precedenti, è stato preso in consegna dagli agenti della Questura di Cremona e accompagnato presso la struttura di Torino.

A suo carico figurano ulteriori segnalazioni per reati di rapina, furto, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, percosse, oltraggio, minacce, porto di oggetti atti ad offendere, ricettazione, commessi in città tra gli anni 2013/2016, e da ultimo danneggiamento e radunata sediziosa in relazione all’episodio di rivolta avvenuto presso il carcere di Cremona l’8 marzo 2020, quando in numerose carceri di tutta Italia si verificarono casi analoghi a causa delle restrizioni imposte alle visite a causa dell’epidemia di Covid-19. Lo straniero si era inoltre reso protagonista di un analogo episodio di rivolta nell’agosto 2016, quando era stato trattenuto presso il CIE di Brindisi in quanto irregolare, e per il quale si trovava recluso a Cremona per gli atti di danneggiamento commessi in quella circostanza.

