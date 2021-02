Salute alla scuola! 80 iscritti all'incontro con Mantegazza e Ruggeri

CREMONA (17 febbraio 2021) - Hanno raggiunto quota 80 gli iscritti all'incontro Salute alla scuola!, organizzato da Cremona si può, laboratorio voluto dal sindaco Gianluca Galimberti e dalla coalizione per avvicinare amministratori e cittadini, creando nuove occasioni di confronto, di partecipazione, di comunicazione. Un appuntamento incentrato sull'importante tema della scuola, durante e post emergenza sanitaria, e sul mondo giovanile. Ospiti della serata, Raffaele Mantegazza, Professore di Pedagogia all'Università Bicocca di Milano, firmatario del manifesto ‘La scuola è salute’, autore del libro ‘La scuola dopo il coronavirus’ e Maura Ruggeri, Assessore all'Istruzione del Comune di Cremona.

Modera Guido Lombardi, direttore dell'emittente televisiva Cremona1. Intervengono all'evento anche i rappresentanti del gruppo ‘Priorità alla scuola’ di Cremona e l'incontro è aperto al contributo degli studenti. C'è ancora tempo per iscriversi all'evento, in programma per venerdì 19 febbraio alle ore 21, on-line, tramite piattaforma Zoom. Per partecipare e ricevere il relativo link, occorre inviare una mail a comunicazione.galimberti@gmail.com.

