Caduta calcinacci: a Sommo controlli sulla chiesa

SAN DANIELE PO (17 febbraio 2021) - Controlli alla chiesa di Sommo con Porto dedicata a Santo Stefano. La struttura, chiusa ormai da un anno, ovvero dal febbraio dello scorso anno in concomitanza con l’esplosione della pandemia, è sottoposta a una serie di rilievi da parte di uno studio specializzato nel restauro di edifici religiosi. Al momento il parroco don Roberto Musa non si sbilancia. «Sono in corso le verifiche del caso per capire le cause che hanno provocato la caduta di calcinacci dalle volte all’interno della chiesa. Tra qualche settimana dovremmo avere risposte certe e solo allora si potrà valutare che tipologia di interventi mettere in campo e se sarà possibile riaprirla oppure no». Per ora dunque la piccola chiesetta, che in questo particolare periodo potrebbe ospitare al massimo quindici fedeli, resta chiusa. Su una porta laterale è stato affisso un cartello che indica il pericolo di crolli. Quando si è verificata la caduta di calcinacci, all’interno dell’edificio religioso fortunatamente non c’era nessuno. Nel frattempo anche le campane si sono fermate.

