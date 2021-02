Mario Barbieri: «Ho avuto tanta paura ma ora torno a vivere»

CREMONA (16 febbraio 2021) - Da un mese è ricoverato all’ospedale Maggiore. Titolare del ristorante Cà Barbieri a Levata di Grontardo, classe 1949, commentatore delle partite della Cremonese su Cremona1, attento a tutto quel che accade nella società sul piano economico e politico, amante della buona tavola e della vita in generale. Con la famiglia, i suoi figli e la moglie Roberta, sempre davanti a tutto. Mario Barbieri ha rischiato di perdere la vita a causa del Covid che lo ha colpito in gennaio. Lui lo sa, ha sofferto e ha capito quanto grande è stato il pericolo che ha corso. Ed oggi, alla vigilia del suo trasferimento alle Figlie di San Camillo per un periodo riabilitativo, racconta senza giri di parole la sua esperienza, concedendosi anche momenti di profonda commozione.

