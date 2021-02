CREMONA (16 febbraio 2021) - In Lombardia sono decine le varianti del Coronavirus attualmente in circolazione. Il virologo Fausto Baldanti, responsabile del Laboratorio di virologia molecolare del policlinico San Matteo di Pavia, le sta studiando da tempo. E in un'intervista a Repubblica dichiara: "Ci è stato dato incarico dall’Ats di Mantova di analizzare la situazione nella zona di Mantova, Cremona e Crema e, tracciando i focolai, abbiamo dimostrato a Mantova l’esistenza di ceppi che provenivano dal Veneto; a Crema un focolaio di variante inglese che ha coinvolto inizialmente 3 persone e poi allargato i contatti con 10 casi documentati; a Cremona siamo riusciti a dimostrare un caso autoctono, cioè presente sul territorio".

