Pescarolo non ferma il Carnevale

PESCAROLO (16 febbraio 2021) - Niente sfilata dei carri, nessun falò, ma la tradizione non si ferma. Perché a Pescarolo il Carnevale non è una semplice festa: i volontari nel capannone di via Zanetti della Pro loco hanno lavorato e realizzato personaggi e una piccola imbarcazione di cartapesta da collocare in piazza. Il presidente Claudio Dondi e i suoi fedeli collaboratori hanno sistemato i sette nani che hanno rallegrato le giornate dei pescarolesi nel rispetto della normativa. Anche ieri non si è fermata la tradizione, tanto che Achille Caifa ha comunque acceso il Landini nel cortile della propria abitazione, facendo sentire il rombo del motore a tutta la comunità.

