Cammelli lascia, Silla ad interim e arriva Passamonti

CREMONA (15 febbraio 2021) - Tempo di arrivi e partenze all'Asst di Cremona. Al Maggiore si attende la designazione del nuovo direttore medico di presidio, dopo che il responsabile uscente Lorenzo Cammelli ha preso servizio alla ‘Golgi Redaelli’ di Milano. Sempre a Cremona, la guida della Direzione assistenziale delle professioni sanitarie è stata temporaneamente affidata ad Alberto Silla, in attesa della nomina del successore di Nadia Poli, che dal 1° febbraio guida la struttura complessa Rete integrata di continuità clinico assistenziale. Il 9 marzo è infine in programma il concorso per il primariato di chirurgia. A Casalmaggiore il ‘nuovo arrivo’ è invece quello di Matteo Passamonti, che ha vinto il primariato di Radiologia.

