Scontro tra due auto, nessun ferito ma danni ingenti

SESTO CREMONESE (14 febbraio 2021) - Scontro tra due auto senza feriti intorno alle 19 a Sesto. La collisione, per cause che dovranno accertare i carabinieri di Soresina, intervenuti per i rilievi, è avvenuta al bivio tra via Toscana e viale Matteotti, tra una Ford Fiesta e una Opel Corsa. I due giovani coinvolti sono rimasti illesi. Danni seri ai veicoli.

