Ore 13: gli over 80 possono prenotare la vaccinazione

CREMONA (15 febbraio 2021) - Più di 28 mila chiamate in 24 ore. Un vero assalto, quello registrato nel primo giorno di attività del numero verde Coronavirus (800.89.45.45) istituito da Regione Lombardia e gestito da 430 addetti per fornire informazioni sull’attività vaccinale destinata ora agli over 80. Numeri che fanno pensare ad un’alta adesione degli anziani alla campagna anti Covid che entrerà nel vivo oggi a partire dalle 13, quando sarà possibile prenotare finalmente la vaccinazione.

PRENOTAZIONI: COME SI FA

I canali messi a disposizione per accedere alla somministrazione sono molteplici. Quello principale è rappresentato dal portale dedicato di regionale www.vaccinazionicovid.servizirl.it; ci si può poi rivolgere anche al proprio medico di famiglia o alle farmacie. In ogni caso sarà necessario essere in possesso della tessera sanitaria e fornire un numero di telefono, cellulare o fisso. Successivamente, si riceverà una comunicazione (sms o chiamata telefonica) nella quale verranno fornite data e ora dell’appuntamento.

SOMMINISTRAZIONE: I TEMPI

Come spiega Regione Lombardia, la somministrazione sarà fissata in base alle dosi di vaccino che la struttura del Commissario Arcuri metterà a disposizione per le persone che rientrano in questa categoria, denominata «1 ter». Al momento si tratta di Pfizer e Moderna e secondo le previsioni di consegna si ipotizza di poter concludere la prima dose entro la settimana del 29 marzo. In particolare, in base alle consegne promesse, il cronoprogramma prevede da giovedì 18.000 somministrazioni; dal 22 febbraio 54.000; dal 1 marzo, 108.000; dall’8 marzo 138.00. A partire poi dal 15 marzo, 138.000; dal 22 marzo, 138.000; dal 29 marzo, 132.000. Dopo un intervallo di 21 giorni inizierà quindi la somministrazione del richiamo.

