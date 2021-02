Richieste di denaro e botte agli studenti, arrestato 21enne

CREMONA (14 febbraio 2021) - Un vero e proprio incubo, nel quale sono finiti alcuni studenti che per frequentare le rispettive scuole arrivano in pullman a Cremona e che sono stati minacciati e presi a botte da un 21enne cittadino francese originario della Costa d’Avorio il quale - anche in forza della propria prestanza fisica - ha preteso da loro somme di denaro. Tra questi ragazzi taglieggiati, anche un minorenne di Pontevico studente alle superiori di Cremona; i genitori si sono accorti di alcuni furti di preziosi in casa, per un valore di circa mille euro complessivi, per i quali, seppur increduli, sospettavano del figlio minorenne. Si sono così rivolti ai carabinieri della stazione di Pontevico che hanno ascoltato a lungo il ragazzo, fino a quando in lacrime ha confessato di aver effettivamente sottratto l’oro della zia ed averlo rivenduto per ottenere denaro contante, consegnato al suo 'persecutore'. In particolare, la giovane vittima raccontava ai militari di essere stato più volte picchiato, finché nel settembre scorso erano iniziate le richieste di denaro sempre più pressanti, che avevano indotto il minore a rubare in casa, per consegnare il denaro richiesto nella speranza che l’incubo finisse. A quel punto i carabinieri di Pontevico hanno intrapreso le indagini, consistite anche in servizi di osservazione, condotti in abito civile, mimetizzati tra i viaggiatori presso la stazione dei pullman di Cremona, al fine di identificare l’estorsore, a porre la parole fine al clima di violenza e intimidazione nel quale viveva il giovane. Raccolti univoci e concordanti indizi di colpevolezza a carico del 21enne, i militari hanno ottenuto dal GIP di Cremona l’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere eseguita nel pomeriggio di ieri, quando l’uomo dopo tre giorni di ricerche è stato rintracciato a Cremona. Condotto in carcere dovrà rispondere di estorsione aggravata e continuata.

