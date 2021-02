Cottarelli, puntare tutto su vaccini e riforme multi-partisan

CREMONA (14 febbraio 2021) - Per Carlo Cottarelli «la priorità assoluta» in questa fase «è l’accelerazione nel piano vaccini, senza la quale non sarà possibile recuperare in tempi ragionevoli il livello di reddito pre-crisi». Lo afferma in un’analisi pubblicata dalla Stampa. Nel governo Draghi, a suo avviso, «l'unica rilevante, e sfortunata, asimmetria è il limitato numero di donne: 8 su 23, di cui solo 3 alla guida di ministeri (5 sono 'senza portafoglio')». Poi aggiunge: «Un’ampia maggioranza parlamentare ha ovvi vantaggi, ma comporta anche vincoli. Occorre allora, nel redigere il programma di governo, trasformare questa potenziale debolezza, in una opportunità. Questo richiede concentrarsi su quelle priorità che potremmo definire bipartisan o, nel nostro complicato sistema politico, multi-partisan». Dopo il piano vaccini, su cui bisogna accelerare «whatever it takes», «c'è un insieme di riforme multi-partisan che dovranno costituire l’essenza del nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - secondo Cottarelli -: investimenti pubblici, verdi e volti alla digitalizzazione, efficientamento della pubblica amministrazione, riforma della giustizia per renderla più veloce, semplificazione normativa, rafforzamento della nostra spesa per pubblica istruzione, ricerca e sanità. Chi può essere contro queste riforme?». (ANSA)