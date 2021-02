Addio a Piccioni, ultimo combattente e reduce della II guerra mondiale

PESCAROLO (14 febbraio 2021) - Lutto a Pieve Terzagni per la morte di Giuseppe Piccioni, l'ultimo combattente e reduce della seconda guerra mondiale, iscritto alla sezione di Pescarolo dell'Ancr. Classe 1923 ha fatto la visita di leva a Pescarolo per poi partire per Mantova come artigliere e Caserta nella caserma San Nicola la strada. Dopo tre mesi la partenza da Brindisi per sbarcare in Grecia a Patrasso. Fatto prigioniero è arrivato su carri di bestiame dopo Katovic a Swienthoclowitz. E' stato impiegato in fonderia, lavorava 12 ore al giorno e dormiva in una baracca con altre 80 persone. Dopo essere fuggito è tornato a casa dove ha fatto prima l'ambulante e poi ha gestito una osteria con alimentari.

