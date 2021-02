Dieci sedie buttate nel fosso

PESCAROLO (14 febbraio 2021) - Una decina di sedie di plastica abbandonate nel fosso lungo la provinciale che da Pescarolo conduce verso Grontardo. Non si capisce se siano state scaricate o se qualcuno, involontariamente, le abbia perse visto che si trattava di sedute ancora in buono stato. La segnalazione effettuata da un cittadino ha subito messo in moto il sindaco Graziano Cominetti e i volontari della Pro loco.

