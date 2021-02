Piano vaccini, da lunedì via alla seconda fase

CREMONA (13 febbraio 2021) - Da lunedì 15 febbraio il piano vaccinazioni anti #Covid-19 in #Lombardia entra nella seconda fase. Prima le persone più fragili, gli over 80, perché vaccinarci è l’unico modo per tornare al più presto alla normalità #piùsiamoprimavinciamo.



QUANDO?

- Adesioni online a partire dal 15 febbraio per gli over 80 (comprese le persone nate nel 1941)

- Somministrazioni a partire dal 18 febbraio



COME?

- Su piattaforma web, inserendo i dati della persona da vaccinare anche da parte di un familiare o caregiver

- Con il supporto del Medico di Medicina Generale o del farmacista

COSA SERVE?

- Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare

- Numero di cellulare / Telefono fisso



Per maggiori informazioni: http://reglomb.it/UMNe50Dz7P4