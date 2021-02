Preghiera contro l'aborto all'ingresso dell'ospedale

CREMONA (13 febbraio 2021) - Mercoledì 17 febbraio, davanti all'ingresso dell'ospedale Maggiore, si terrà il sit-in mensile di Preghiera per la Vita. "E' un momento di testimonianza e sensibilizzazione per tenere desta l'attenzione sul dramma dell'aborto diffuso e legalizzato - scrivono gli organizzatori dell'associazione Ora et labora in difesa della Vita -, segnale contraddittorio di una società che reclama diritti per tutti, compresi gli animali, e lo nega al più debole e indifeso degli esseri umani. E' soprattutto un momento di preghiera per le donne, per le mamme tentate dall'aborto, per i medici, per i politici, per i mass media, affinché l'Amore materno di Maria e l'illuminazione dello Spirito Santo donino a tutti il necessario discernimento sulla terribile e abominevole pratica dell'aborto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO