Arrestato ladro seriale

CREMONA (13 febbraio 2021) - Questa mattina i carabinieri della stazione di Cremona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso della Tribunale di Cremona, hanno arrestato F.S., classe 1986, nato e residente a Cremona, nullafacente e pregiudicato. L’uomo imputato per furto aggravato era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria

Il 23 gennaio scorso era stato fermato e denunciato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona come l’autore di un furto commesso presso il centro commerciale Comet di Cremona e una manciata di giorni dopo, il 28 gennaio, era stato ulteriormente denunciato per il furto in concorso di una bicicletta in via Bertesi.

A seguito dei ripetuti furti commessi, scoperti grazie all’attività d’indagine dei carabinieri, il Tribunale di Cremona ha amesso l’ordinanza di aggravamento della misura in essere applicando la misura della custodia cautelare in carcere. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato incarcerato nella casa circondariale di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO