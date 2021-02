Sottrae il bancomat all'anziana vicina e la deruba

CREMONA (13 febbraio 2021) - Nelle ultime settimane, gli investigatori della Squadra Mobile, nell’ambito di una meticolosa e articolata attività di indagine finalizzata alla repressione del fenomeno dei reati nei confronti della fasce deboli hanno rilevato l’emersione di condotte illecite ascrivibili al prelevamento di somme di denaro dai conti correnti bancari. In particolare, nell’arco di una decina di giorni, un’anziana pensionata aveva riscontrato svariati prelievi per un importo complessivo di significativo valore. La rapida attività investigativa posta in essere dalla Squadra Mobile avviata successivamente alla denuncia ha permesso di acquisire inconfutabili elementi di responsabilità a carico di un 40enne vicino di casa della vittima. L’uomo, che in passato aveva persino accompagnato la donna ad effettuare prelievi presso lo sportello bancomat, era stato immortalato dalle telecamere di sicurezza al momento di effettuare alcuni prelievi avvenuti in ore notturne utilizzando il bancomat asportato alla pensionata. L’attività delegata dall’Autorità Giudiziaria, immediatamente informata, ha permesso di svolgere un’attività operativa che ha consentito di rinvenire i capi di abbigliamento indossati dall’uomo al momento dei prelievi e porre termine all’excursus criminoso che vede vittime di reato le fasce più deboli della società. L’uomo, che annovera svariati precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, è stato deferito alla Competente Autorità Giudiziaria.

