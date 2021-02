Ponte sul Po dell'autostrada, stop momentaneo ai lavori

GERRE DE' CAPRIOLI (13 febbraio 2021) - Autovia Padana ha comunicato lo stop momentaneo del progetto che riguarda il ponte sul Po dell'autostrada. "Nei giorni scorsi avevamo espresso forti preoccupazioni circa le modalità di cantierizzazione delle opere sul ponte di Po, che avrebbero interessato pesantemente il centro abitato di Bosco ex Parmigiano (mezzi pesanti sulle strade, area di cantiere in Piarda eccetera) - chiarisce il sindaco Michel Marchi -. Preoccupazione, derivante soprattutto dal mancato coinvolgimento dei Comuni, tanto da aver espresso parere non favorevole. Questa mattina Autovia Padana ci ha comunicato lo stop momentaneo al progetto, nell’ottica di una condivisione ampia con gli Enti coinvolti per valutare le opportunità più corrispondenti alle esigenze di tutti".

E poi: "Ringrazio Autovia Padana per lo spirito collaborativo maturato che sicuramente sarà proficuo per tutti. Ribadiamo che il progetto di intervento sul ponte è sicuramente apprezzabile e necessario per mantenere l’infrastruttura sana e sicura, condizioni fondamentali per non affossare il nostro territorio".

