In quarantena da negativa, Ortenilla riapre l’edicola

BONEMERSE (13 febbraio 2021) - Ortenilla Masseroni, edicolante di Bonemerse e titolare della cartolibreria in via Roma, è risultata positiva al tampone del Coronavirus effettuato prima di un day hospital. «Non avevo sintomi, stavo bene e tutti i miei familiari erano negativi» e per questo ha richiesto di essere sottoposta ad un altro screening. Risultato: negativo. Ma prima di poter riaprire, si è sottoposta al terzo esame molecolare. E anche questo ha avuto l’esito sperato: negativo al Covid-19. «Non so come sia potuta accadere una cosa del genere – racconta – ma ho trovato di fronte a me persone molto disponibili che mi hanno aiutata: dal sindaco Luca Ferrarini ai medici».



Da oggi, dunque, l’edicola di Ortenilla torna aperta al pubblico in totale sicurezza, come lo è sempre stata sino ad ora. Riprende anche la consegna a domicilio dei quotidiani. «Ho sempre lavorato rispettando i protocolli, con tutte le protezioni: mascherina, parete di plexiglas tra me e i clienti, rispetto del numero massimo di persone in negozio e pulizia con alcool di tutte le superfici. Ringrazio tutti i clienti che mi sono stati vicini, il sindaco e la disponibilità di Ats che ha saputo ascoltarmi».

