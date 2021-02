Nuovo ciclo ambientale ed energetico della città: presentato il piano Cremona 20/30

CREMONA (12 febbraio 2021) - Si è tenuto oggi pomeriggio il primo evento pubblico di presentazione di Cremona 20/30, il piano di iniziative e di investimenti che nel giro di dieci anni condurrà alla generazione di un nuovo ciclo energetico e ambientale a Cremona. Il Comune di Cremona, insieme ai partner di progetto – AEM Cremona S.p.A., Linea Group Holding (LGH) e Padania Acque S.p.A.- ha inoltre dato ufficialmente il via a un percorso di informazione e di coinvolgimento della cittadinanza e del territorio che si svilupperà nei prossimi mesi. Cremona 20/30 punterà allo sviluppo di un nuovo piano ambientale ed energetico, in linea con le politiche europee e internazionali e gli obiettivi di economia circolare, di decarbonizzazione, di lotta all’inquinamento e di transizione energetica.

“Migliorare la qualità della vita dei cittadini, favorendo la transizione verso fonti energetiche rinnovabili e adottando le logiche proprie dell’economia circolare, come da anni chiedono l’Europa e le Nazioni Unite. Questo è il principale obiettivo di Cremona 20/30. Abbiamo messo attorno a un tavolo competenze ed esperienze specifiche, avviando un processo di concertazione innovativo durato mesi e che ha prodotto un complesso e ambizioso piano strategico di rigenerazione ambientale ed energetica, un progetto di insieme di azioni coordinate e sostenibili da condividere ora con tutta la comunità. Quello di oggi è stato solo un momento di presentazione delle iniziative previste e ne seguiranno molti altri, in una logica di partecipazione e coinvolgimento di enti, istituzioni, territori, associazioni, cittadini, per migliorare insieme, condividere, sostenere tutte le azioni. L’impegno è di tutti, con entusiasmo, concretezza, visione, chiarezza e coinvolgimento”, dichiara Gianluca Galimberti, Sindaco di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO