Fugge dal Pronto Soccorso e ruba auto, arrestato

MALAGNINO (12 febbraio 2021) - I carabinieri della stazione di Sospiro in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso della tribunale di sorveglianza di Mantova hanno arrestato R.A., nato ad Alzano Lombardo, classe 1986, residente a Malagnino, nullafacente, pregiudicato già sottoposto alla misura dell’affidamento ai Servizi Sociali per aver violato in più occasioni le prescrizioni imposte. L’uomo lo scorso 3 febbraio si è allontanato dal Pronto Soccorso dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Si è impossessato di un’auto e ha raggiunto la propria abitazione. Non essendo in possesso delle chiavi si è arrampicato raggiungendo il balcone al secondo piano e ha cercato di entrare con calci e pugni alla portafinestra. Sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Cremona e i vigili del fuoco. Dopo i controlli in ospedale è stato denunciato per il furto dell’auto.

