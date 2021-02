Vaccino Moderna: Cremona sarà hub, ma finora zero dosi

CREMONA (12 febbraio 2021) - Cremona sarà hub di stoccaggio del vaccino Moderna, ma la data di consegna delle prime dosi non è ancora stata fissata: «Siamo in attesa della comunicazione ufficiale sulle tempistiche di fornitura — spiega Andrea Machiavelli, direttore del Servizio di Farmacia dell’Asst di Cremona —. A differenza del vaccino Pfizer, quello prodotto da Moderna è stabile per 30 giorni dopo lo scongelamento». Un fattore tutt’altro che secondario. La stabilità limitata nel tempo (solo 5 giorni) della preparazione Pfizer ne rende complicato l’impiego al di fuori dell’ambito ospedaliero. Tradotto: la consegna delle fiale targate Moderna è quanto mai urgente per rendere possibile il coinvolgimento dei medici di base nella campagna vaccinale dedicata agli over 80, che scatterà il 18 febbraio.

Intanto la Farmacia ospedaliera è riuscita a colmare il gap nella dotazione di fiale Pfizer: mercoledì, infatti, sono state consegnate sia le 1.170 dosi attese per il giorno precedente (rimaste bloccate per 24 ore in Germania a causa del maltempo) che ulteriori 1.170 dosi originariamente destinate alla Poliambulanza di Brescia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO