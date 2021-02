Il vescovo: «Malati soli, ma insieme si guarisce»

CREMONA (12 febbraio 2021) - «La nostra società ha scoperto attraverso la malattia la propria fragilità. Oggi penso al dolore di chi ha sofferto e alla solitudine generata dal dolore stesso: la sfida che ci chiama tutti in campo è stare vicino a chi si sente solo, a chi non ha potuto abbracciare i propri cari, a chi li ha visti andare via senza poter stare accanto a loro neanche un istante». Con queste parole ieri pomeriggio il vescovo di Cremona, Antonio Napolioni , ha scandito il senso profondo della Giornata mondiale del malato, una ricorrenza che quest’anno ha portato su di sé un carico ancora più pesante. Prima la visita ai vari reparti dell’ospedale Maggiore (ostetricia, nido, terapia intensiva, oncologia, pneumologia) accompagnato dal direttore generale Giuseppe Rossi, poi la messa, celebrata con monsignor Flavio Meani.

