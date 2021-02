Rapinatore in farmacia, la titolare lo mette in fuga

SESTO (11 febbraio 2021) - Pistola in pugno tenta di rapinare la farmacista, ma lei dimostra un coraggio da leone, non si fa intimorire e mette in fuga il malvivente. Attimi di grande paura nella tarda mattinata di oggi per la dottoressa Francesca Dizioli. «E' successo tutto intorno alle 12,50 - racconta la professionista - in quel momento all'interno della farmacia non c'era nessuno. A un certo punto dalla telecamera interna vedo un giovane con la tuta sui venticinque, trent’anni entrare di corsa mascherato da un passamontagna e dirigersi al bancone; lui si è avvicinato subito intimandomi di dargli i soldi». Continua la donna: «Sono rimasta basita: ho avuto comunque il sangue freddo di reagire e gli ho risposto prontamente che non gli avrei dato nulla, a quel punto lui mi ha puntato al collo la pistola, che secondo me era giocattolo, e io ho cominciato ad urlare». Spiazzato, il giovane ha deciso di darsi alla fuga. Superato lo shock iniziale, la professionista ha telefonato subito al vigile Alessandro Salimbeni, che dopo aver allertato i carabinieri, ha raggiunto in un lampo la farmacia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO